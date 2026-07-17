La Policía Nacional desarticula una organización dedicada al cultivo de marihuana

Granada, Almería y Fuengirola Benalmádena, Fuengirola y Almería. , 17 de julio de 2026. Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal dedicada, presuntamente, al cultivo de marihuana y su posterior distribución a diferentes países de la Unión Europea. La investigación ha culminado con la práctica de 19 entradas y registros, en Granada (13), Benalmádena (3), Fuengirola (1) y Almería (2). Además de la detención de 14 personas, en Granada (7), Málaga (6) y Almería (1), de los cuales la autoridad judicial dictaminó el ingreso en prisión de siete, entre los que se encuentran los principales responsables. Asimismo, se ha llevado a cabo el desmantelamiento integral de las instalaciones utilizadas para el cultivo, procesamiento y envasado de la droga. (Fuente: Policía Nacional)