Toledo, 27 de noviembre de 2026. Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Francia, han liberado a una persona que se encontraba privada de libertad por una organización criminal debido a una deuda pendiente, pidiendo a sus familiares por la liberación 700.000 euros. Se ha procedido a la detención de las tres personas pertenecientes a la organización criminal que produjo el secuestro en La Junquera y Calatayud. A los miembros del entramado se les imputan los delitos de pertenencia a o ... (Fuente: Policia Nacional)