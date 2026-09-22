Pollán aleja discriminación de prioridad nacional ante un PSOE que le acusa de fabricar miedo

Valladolid, 22 de septiembre de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha defendido que sus políticas toman como base el principio de prioridad nacional, aunque ha insistido en que "ninguna persona será discriminada en el acceso a las ayudas públicas por razón de su origen" en la Comunidad, un argumento que ha lanzado en respuesta a la procuradora del PSOE Nuria Rubio, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de "decidir quién merece ayuda y quién no según sus prejuicios y sus odios" y de utilizar a menores vulnerables para "fabricar miedo". (Fuente: Cortes Castilla León)