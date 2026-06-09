Pollán (Vox) garantiza que "ni un euro más saldrá de CyL para alimentar el efecto llamada"

Valladolid, 9 de junio de 2026. El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Pollán, ha respaldado el pacto suscrito en Castilla y León entre la formación que representa y el PP y ha asegurado que con esta coalición de Gobierno "no se arrastrará, arrugará ni mendigará ante el Gobierno matonesco de Pedro Sánchez", sino que optará por la "exigencia y la oposición firme", especialmente en el ámbito de las políticas de inmigración. "Ni un euro más saldrá del bolsillo de los castellanos y leoneses para alimentar el efecto llamada", ha defendido. (Fuente: Cortes Castilla León)