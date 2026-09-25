Publicado 25/09/2026 13:47:46 +02:00CET

Del portátil tradicional al PC con IA: así es el nuevo Zenbook 14

Madrid, 25 de septiembre de 2026. ASUS presenta en España el nuevo Zenbook 14, un portátil diseñado para usuarios cotidianos que buscan un equipo potente, resistente, atractivo y con una batería de larga duración a un precio competitivo. Durante un evento celebrado en Madrid y en un formato experiencial se ha presentado oficialmente el nuevo modelo, un dispositivo que lleva la inteligencia artificial al día a día de los usuarios. El nuevo dispositivo está disponible en tres versiones según su procesador: Snapdragon, AMD e Intel. Además, otra de sus características destacadas es su diseño en tres colores, y combina ligereza y resistencia gracias a la tecnología Ceraluminum. El nuevo portátil es una pieza clave de la estrategia de ASUS en España. Con más de 17.000 empleados, 5.500 ingenieros de I+D y más de 1.000 especialistas en IA, ASUS demuestra que la innovación está en el centro de su estrategia.