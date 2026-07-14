Publicado 14/07/2026 14:44:02 +02:00CET

El Portavoz de la Fundación Miguel Ángel Blanco defiende el legado de la víctimas de ETA

Vitoria, 14 de julio de 2026. El Portavoz de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Iñaki García Calvo, manifiesta que "el legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy de otras formas y con otros instrumentos. A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios. Sin arrepentimiento, sin colaboración con la justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas. Y más de 300 asesinatos siguen sin resolverse. Su legado nos compromete a recordar que EH Bildu, heredero político de quienes mataron a Miguel Ángel Blanco, no condenan su asesinato ni ningún otro".