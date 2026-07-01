El PP aclara que apoya nacionalizar nietos de exiliados y que nunca habló de "fraude"

Madrid, 1 de julio de 2026. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha insistido este lunes en denunciar la "opacidad" y la "urgencia" con la que, a su juicio, se está aplicando la llamada 'Ley de Nietos' para otorgar la nacionalidad española a descendientes de exiliados españoles y ha explicado que su partido no se opone a concederla a quien demuestre que desciende de exiliados por la guerra o la dictadura, sino que cuestiona la decisión del Gobierno de incluir también en el proceso a otro tipo de emigrantes. (Fuente: PP)