Madrid, 27 de noviembre de 2026. El PP ha apuntado a la posible comisión de un "delito electoral" por parte de Correos o de funcionarios del mismo tras las "irregularidades" que se habrían producido en el reparto de la documentación para el voto por correo y también de la propaganda electoral que se debía distribuir entre los electores de cara a los comicios de este domingo. Sobre el voto por correo en este proceso electoral, ha disminuido un 59% respecto a las elecciones de 2023, marcadas por el verano. Tal y como ha informado Correos, el número de votos admitidos este año supone un 8,86% más que el registrado en las elecciones generales de 2019.