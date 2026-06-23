El PP asegura que el PNV "tiene que dar explicaciones" después del informe de la UCO

Madrid, 23 de junio de 2026. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado que es "evidente que el PNV tiene que dar explicaciones" tras el informe de la UCO que constata una reunión del expresidente de ese partido con la 'trama Leire' para tratar el rescate de Tubos Reunidos, dado que "no desmienten la reunión con las cloacas". "Por tanto, lo que corresponde es que el PNV dé explicaciones de por qué se reunía con las cloacas del Partido Socialista", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces. (Fuente: Congreso)