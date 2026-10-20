El PP busca una "fórmula" con Vox para llegar a acuerdos en las listas del Senado

Madrid, 20 de octubre de 2026. El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control en esta Cámara de forma directa o indirecta. Según ha añadido, ya hay una fórmula en este momento tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que han permitido a los de Santiago Abascal logren cinco escaños en la Cámara Alta. (Fuente: PP/Vox/Senado/Europa Press)