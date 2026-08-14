PP celebra prorrogar Almaraz pero afea al Gobierno hacerlo de "tapadillo"

Madrid, 14 de agosto de 2026. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha afirmado que el Gobierno ha "aceptado" que quienes tenían "razón" eran los 'populares' mientras España "padece" la "crisis ceutí". A su juicio, el Gobierno "se enmienda a sí mismo y lo ha querido hacer de tapadillo, un viernes 14 de agosto mediante una publicación en el BOE y sin anunciarlo públicamente la ministra Aagesen, la misma que se ha opuesto de manera constante y reiterada a la petición del PP de prorrogar la vida de Almaraz". (Fuente: PP)