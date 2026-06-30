PP cita de nuevo a Zapatero en el Senado y programa cuatro comparecencias para julio

Madrid, 30 de junio de 2026. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI, aunque todavía sin fecha. Por su parte, la vicepresidenta Sara Aagesen será interrogada en este foro el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acudirá el martes 14 de julio a la 'comisión Koldo'. (Fuente: Europa Press, Senado, Moncloa, PP)