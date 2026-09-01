PP-A considera que Montero intenta buscar "confrontación" con las concentraciones por Ceuta

Sevilla, 1 de septiembre de 2026. Antonio Repullo, secretario general de PP-A, ha hablado a los medios sobre el apoyo a Ceuta en las concentraciones de este miércoles. Considera que los andaluces "sentimos a Ceuta como una tierra hermana" y es necesario trasladar "nuestro apoyo a todos los ceutíes". Asegura que Montero busca "confrontación" prohibiendo a sus alcaldes a asistir a las concentraciones. Afirma que esta concentración es "apolítica" y considera que el PSOE está "dando la espalda" a los ceutíes.