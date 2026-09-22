El PP cree que ya "es hora de que comparezca" también la responsable del CNI

Madrid, 22 de septiembre de 2026. El Congreso ha convocado para el 6 de octubre a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Comisión de Gastos Reservados de la Cámara, conocida como 'comisión de Secretos Oficiales', pero, de momento, no ha puesto fecha a las peticiones del PP y de Sumar para que también comparezca la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza CasteleiroLa portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha subrayado en rueda de prensa que ya "es hora de que comparezca" también la responsable del CNI y se ha quejado de aún no se haya puesto fecha tampoco a los demás responsables ministeriales a los que quieren pedir cuentas por la gestión de lo sucedido en la ciudad autónoma. (Fuente: Congreso)