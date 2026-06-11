PP-A defiende su "aspiración legítima" de gobernar en solitario, aunque ya se "verá"

Sevilla, 11 de junio de 2026. El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha defendido este jueves, tras la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura, la "aspiración legítima" de su partido de gobernar en solitario, pese a no contar con la mayoría absoluta tras las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, y ha apuntado, en cualquier caso, que ya se verá "cómo avanzan" las negociaciones que se han iniciado con Vox de cara a la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta y la gobernabilidad de la comunidad.