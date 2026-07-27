El PP defiende que Extremadura está hoy "más preparada" para prevenir y combatir los incendios

Mérida, 27 de julio de 2026. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que Extremadura está hoy "más preparada" para prevenir y combatir los incendios forestales gracias al "refuerzo de la inversión, el incremento de medios humanos y materiales" y la planificación llevada a cabo por el Gobierno de María Guardiola. En ese sentido, Sánchez Juliá ha rechazado el "alarmismo" de la oposición en esta materia y ha destacado que el presupuesto total destinado a la prevención y lucha contra los incendios en la región se ha incrementado "un 117 por ciento, pasando de 50 a 110 millones de euros".