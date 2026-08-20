El PP defiende que el Gobierno "es quien tiene que temer" a la Fiscalía

Madrid, 20 de agosto de 2026. El PP ha defendido este jueves que el Gobierno "es quien tiene que temer" a la Fiscalía tras tres semanas de la entrada masiva de extranjeros a Ceuta. "Pero si es que aquí quien tiene que temer a la Fiscalía es el propio Gobierno porque, como le decía antes, llevan 20 días. Llevamos tres semanas con esos menores y con el resto de personas que entraron de manera irregular en nuestro país el 30 y el 31 de julio en Ceuta y, que nosotros sepamos, no conocemos todavía si el Gobierno está cumpliendo la ley", ha asegurado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP Carmen Fúnez, en declaraciones a medios en Génova.