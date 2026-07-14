PP dice que la condena al hermano de Sánchez haría "caer" a un Gobierno

Madrid, 14 de julio de 2026. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, haría "caer" a un Gobierno en "cualquier país" y ha señalado que el jefe del Ejecutivo, "hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido", recordando también las condenas a su fiscal general del Estado y a su exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además, ha denunciado que los socios del PSOE apunten a la existencia de 'lawfare' en el caso de su hermano. (Fuente: Congreso)