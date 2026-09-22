El PP dice que decidirán sobre la cumbre educativa tras la comparecencia de Illa sobre Pisa

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha asegurado este martes que decidirán su asistencia a la cumbre educativa "en función de lo que pase" en la comparecencia en el Parlament de este miércoles del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el informe PISA. En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Roldán ha dejado abierta la puerta a la participación de su grupo en la reunión, después de que este mismo lunes el secretario general del partido, Juan Fernández, asegurara que "el PP no participará de un teatro que no va a ninguna parte". (Fuente: Parlament Catalunya)