PP dice que Sánchez está "pendiente" de lo que dirán Ábalos y Aldama en el TS para "protegerse"

Tres Cantos, 24 de abril de 2026. La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este jueves que al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no le preocupan los problemas de la gente sino que solo está "pendiente" de lo que declararán la próxima semana en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. A su entender, "lo único que le interesa" es "protegerse de la situación de corrupción que le acosa desde que comenzó la legislatura". (Fuente: PP)