El PP insta a Sánchez a asumir "su realidad"

Valencia, 6 de junio de 2026. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha instado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "asumir su realidad y sus circunstancias": "Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes y que dé la palabra a los españoles", ha enfatizado, tras dar por hecho que el jefe del Ejecutivo estaba al tanto de la trama supuestamente urdida para torpedear las investigaciones que afectan al Gobierno, al partido y al entorno del propio Sánchez. (Fuente: PP)