El PP lleva al Senado una moción para pedir elecciones a Sánchez

Madrid, 17 de junio de 2026. El PP llevará al Senado su exigencia de elecciones generales al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, después de que PSOE y Sumar hayan vetado sendas enmiendas del Grupo Popular y Junts pidiendo poner fin a la legislatura y convocar las generales, según han indicado fuentes de la dirección del partido. Este martes, PSOE y Sumar unieron sus votos en la Mesa del Congreso para impedir que se voten en el Pleno de este jueves las enmiendas de PP y Junts para que se disuelvan las Cortes y se convoquen comicios alegando que esa competencia es exclusiva del jefe del Ejecutivo y no del legislativo. Los 'populares', que calificaron de "arbitraria" esa decisión, ya han anticipado que no descartan llevar ese veto al Tribunal Constitucional. (Fuente: Europa Press / Congreso)