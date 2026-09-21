PP C-LM condena la agresión a una diputada de Ceuta

Toledo, 21 de septiembre de 2026. La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya! Julia Ferreras, en el marco de unas protestas organizadas por vecinos ceutíes contra la llegada de la asociación pamplonea Negu Gorriak/Derecho a Techo, aunque ha demandado que "de una vez por todas" el Gobierno central tome "decisiones importantes" para que "se proteja y se dé seguridad a la ciudad de Ceuta".