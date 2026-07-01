PP-A mantiene "discreción" sobre negociación con Vox: "Hasta las siete de mañana hay tiempo"

Sevilla, 1 de julio de 2026. El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha confiado en que Juanma Moreno pueda ser investido presidente de la Junta de la XIII legislatura en la segunda votación ante el Pleno del Parlamento que se desarrollará este jueves, si bien sigue manteniendo la "discreción" sobre un posible acuerdo con Vox y ha manifestado que "hasta las siete de mañana tenemos tiempo", cuando se produzca la segunda votación de la investidura del candidato a la reelección como presidente de la Junta, con la incógnita de si previamente se hará público o no un acuerdo con Vox, cuyos votos necesita para ser investido.