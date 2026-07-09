PP paraliza el Tratado de Amistad con Francia tras acordar el Senado llevarlo nuevamente al TC

Madrid, 9 de julio de 2026. El PP ha conseguido paralizar por el momento la ratificación definitiva del Tratado de Amistad con Francia suscrito por ambos gobiernos en enero de 2023 tras sacar adelante gracias a su mayoría absoluta un requerimiento para pedir al Tribunal Constitucional que certifique si el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros es conforme con la Carta Magna. La propuesta de los 'populares' ha salido adelante por 146 votos a favor, los del PP y Vox, y 112 en contra, incluidos los socialistas, mientras que también ha habido dos abstenciones, la de la senadora de UPN María del Mar Caballero y el senador por el Hierro Aniceto Armas. (Fuente: Senado)