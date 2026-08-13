PP pide al Gobierno por qué no movilizó el Ejército en Ceuta "si el CNI avisó" a Interior

Barcelona, 13 de agosto de 2026. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, se ha preguntado por qué no se desplegó al Ejército en la frontera en Ceuta "si el CNI avisó al Ministerio del Interior que se estaban acercando decenas de miles de personas", y critica que, ante esta situación, el Gobierno está de vacaciones. Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa en Barcelona, en la que se ha preguntado qué está pasando con la política exterior de España e insiste: "Los españoles no podemos estar al albur de un presidente que no nos respeta y que ni siquiera respeta la integridad territorial de nuestro país".