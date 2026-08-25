PP pide a Robles que aclare "si miente ella o Marlaska" sobre los avisos del CNI en Ceuta

Madrid, 25 de agosto de 2026. El PP ha pedido este martes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aclare en el Congreso si es ella o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien dice la verdad sobre la existencia de avisos previos de los servicios de Inteligencia antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta del 30 de julio. "¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional? ¿O Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?. Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez", ha preguntado Muñoz. (Fuente: Congreso)