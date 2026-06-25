Publicado 25/06/2026 16:31:41 +02:00CET

PP prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar prácticas de conversión

Madrid, 25 de junio de 2026. El PP prevé "mejorar" en el Senado la ley del PSOE para castigar las prácticas de conversión LGTBI+ ante la "indefinición jurídica" de los socialistas y tras aprobar el Pleno del Congreso la iniciativa. En concreto, ha contado con 178 votos a favor (PSOE y socios), 138 abstenciones (PP) y 32 en contra (Vox). "Estamos de acuerdo con el fondo de la reivindicación, pero no podemos aceptar la indefinición jurídica del Partido Socialista y mucho menos el retorcimiento que hacen del dolor de las víctimas, porque así creen que se aseguran mejores sitios en las carrozas del Orgullo", ha asegurado el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.