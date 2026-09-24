PP propone un IVA del 0% para todos los alimentos básicos

Guadalajara, 24 de septiembre de 2026. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este jueves un plan de choque para la mejora del poder adquisitivo de las familias españolas que permitirá, según ha concretado, que las familias puedan disponer de más renta, que se reduzcan los costes que soportan quienes producen los productos o que se eliminen las cargas burocráticas "innecesarias" que "muchas veces" repercuten en el coste del productor y desde el productor en el consumidor. (Fuente: PP)