PP sitúa a Bolaños en "la esencia de la cloaca" y éste replica con ministros imputados del PP

Madrid, 17 de junio de 2026. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha acusado este miércoles al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de ser "parte esencial de la cloaca" y estar en "los papeles de la fontanera", en referencia a las anotaciones de la militante socialista investigada Leire Díaz, a lo que Bolaños ha respondido recordando a los ministros imputados en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy y preguntado si por ellos todo el PP "estaba podrido". (Fuente: Congreso)