El PP tacha de "ideológico" el recurso del Gobierno y defiende la Ley de Concordia

Mérida, 9 de septiembre de 2026. El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido la "total constitucionalidad" de la Ley de Concordia de Extremadura, y ha lamentado el recurso "ideológico" planteado por el Gobierno central sobre la misma ante el Tribunal Constitucional. Según ha informado, el asunto no figuraba en el orden del día del pleno del TC, pero se incluyó justo en el Día de Extremadura como "regalo" del socialista Pedro Sánchez a la comunidad para "seguir buscando la confrontación". (Fuente: PP Extremadura)