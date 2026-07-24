El PP ve "sorprendente" que el Gobierno pida "seguir dando la cara" por Zapatero

Madrid, 24 de julio de 2026. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este viernes que es "verdaderamente sorprendente" que el Gobierno de Pedro Sánchez pida "seguir dando la cara" por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y defender sus "diamantes". "¡Qué triste que el Partido Socialista Obrero Español llame a los trabajadores de este país a defender los diamantes de José Luis Rodríguez Zapatero!", ha exclamado Ezcurra en declaraciones a los medios en la sede nacional del PP. (Fuente: PP)