Pradales avisa a quien esté en Moncloa que el autogobierno no es moneda de cambio

Bilbao, 27 de septiembre de 2026. El lehendakari, Imanol Pradales, ha avisado a "quien esté en la Moncloa" que el autogobierno "no es moneda de cambio" y que los vascos no renuncian a gobernarse. Asimismo, ha advertido a 'Aznares y Abascales' que hace 25 años Euskadi fue a las urnas a decir 'no' a Aznar y a la imposición, y 'sí' a Ibarretxe y a Euskadi. Pradales ha hecho estas manifestaciones en su intervención este domingo en las campas de Foronda con motivo del 50 aniversario del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, donde también se han dirigido desde el estrado a los militantes jeltzales el presidente del EBB, Aitor Esteban, y la EGIkide Elene Bilbao. (Fuente: PNV)