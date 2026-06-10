Pradales confía en que FIFA valore la "propuesta de país" para el Mundial en Euskadi

Donostia, 10 de junio de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, confía en que la FIFA "valore positivamente" la propuesta de candidatura de sede conjunta de las ciudades de Bilbao y Donostia/San Sebastián para el Mundial 2030, realizada por los ayuntamientos de ambas ciudades, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia, el Gobierno Vasco, el Athletic Club y la Real Sociedad, ya que es un plantemiento "de país", que quiere que el campeonato se celebre en Euskadi, pero "no a cualquier precio". (Fuente: Irekia)