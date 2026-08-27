Pradales convoca ronda con partidos y agentes socioecómicos a primeros de septiembre

Donostia, 27 de agosto de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha convocado a los partidos y agentes socioecómicos de Euskadi a una ronda de contactos a desarrollar en la primera quincena de septiembre para "compartir diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi", ante un escenario "de máxima incertidumbre internacional y ante el nuevo ciclo electoral que se va a abrir en el año 2027", con las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Navarra en mayo, y los comicios generales todavía sin fecha prevista. (Fuente: Irekia)