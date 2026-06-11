Pradales destaca la apuesta de Euskadi y Canarias por dar respuesta "humanista" a la migración

Arguineguín (Las Palmas de Gran Canaria), 11 de junio de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha destacado este jueves el trabajo de Euskadi y Canarias para dar una respuesta "humanista" a la migración, como promulga el Papa León XIV. Tras apelar a las sociedades "avanzadas y ricas europeas" a ayudar en la acogida en integración de estas personas, ha recordado que "huyen de lugares, arriesgándolo todo, incluso su propia vida, para tener un proyecto vital que es el de la esperanza". (Fuente: Irekia)