Pradales llama a los agentes financieros a sumarse al Fondo Social Vasco de Vivienda

Bilbao, 21 de septiembre de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha instado a los agentes financieros de Euskadi y Europa a sumarse al Fondo Social Vasco de Vivienda que movilizará 2.000 millones para construir en 8 años en torno a 10.000 viviendas de alquiler asequible para la juventud y las familias vascas, y que comenzará su andadura en 2027 con una primera fase que permitirá invertir 450 millones de euros y promover las primeras 2.100 viviendas en distintos municipios de la Comunidad Autónoma Vasca. (Fuente: Irekia)