Pradales llama a "coger la ola" de la economía azul y pide apoyo a Bruselas y Madrid

Ondarroa (Bizkaia), 13 de julio de 2026. El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido que Euskadi debe "coger la ola" de la economía azul en la presentación de la estrategia "Euskadi Urdina" y ha reclamado a Bruselas y Madrid un "apoyo más decidido" a la industria pesquera. Pradales ha realizado estas manifestaciones en Ondarroa (Bizkaia), a donde se ha desplazado, junto con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, para presentar la estrategia "Euskadi Urdina".