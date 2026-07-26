Pradales llama a "seguir la estela" del Lehendakari Aguirre y sus valores

Bilbao, 26 de julio de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a "seguir la estela" del lehendakari José Antonio Aguirre, que "lo dio todo para marcar el rumbo del pueblo vasco en momentos muy complicados", y ha reivindicado sus valores de "esfuerzo, humildad y trabajo en equipo" que dejó como "magnífico ejemplo" al frente del primer Gobierno vasco. Pradales, que ha asistido este domingo a la XLVIII Bandera de Getxo- XXII Homenaje al Lehendakari Agirre celebrada en Getxo (Bizkaia), ha señalado que este año, en el que se celebra el 90 aniversario "del primer Gobierno vasco de la historia, presidido por el Lehendakari Aguirre", quiere "poner en valor y transmitir el legado moral y político de quienes formaron aquel primer gobierno de nuestra historia moderna".