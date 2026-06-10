Pradales pide celebrar la bilateral con Sánchez en julio para cumplir el Estatuto

Donostia, 10 de junio de 2026. El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido que se celebre antes del 31 de julio la comisión bilateral que preside conjuntamente con el presidente Pedro Sánchez para "dar el paso definitivo" en el cumplimiento del Estatuto de Gernika pese a "autos e imputaciones" de los tribunales. En este sentido, ha avisado que "es el momento de la verdad" con el traspaso de la Seguridad Social, Puertos, y Seguridad pública y Régimen electoral municipal, y ha asegurado que "no vale con resistir" en el Gobierno. (Fuente: Irekia)