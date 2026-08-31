El precio del petróleo sube a más de 90 dólares tras ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

Madrid, 31 de agosto de 2026. El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía casi un 3% a primera hora de esta mañana, hasta rebasar los 90 dólares por barril, tras los ataques lanzados por Estados Unidos (EEUU) sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico. Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 2,6%, hasta sobrepasar los 85 dólares por barril. (Fuente: Europa Press / CCTV+ / EBS / DPA)