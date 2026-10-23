Los Premios Big Good reconocen proyectos innovadores para impulsar el campo español

Madrid, 23 de octubre de 2026. Poner en valor las iniciativas que impulsan la innovación social y medioambiental en el campo español. Con este objetivo, McDonald's España ha celebrado la tercera edición de los Premios Big Good, reconociendo proyectos que demuestran el potencial transformador del sector primario español. En la categoría de Innovación Social, el proyecto ganador ha sido Ordeñando el futuro, impulsado por COVAP en colaboración con Cruz Roja y ganaderos asociados. Esta propuesta aborda el relevo generacional del sector lácteo mediante la formación y contratación de jóvenes migrantes de Mali y Senegal. En la categoría de Innovación Ambiental, el reconocimiento ha recaído en Cultiva Carbono, un proyecto de agricultura sostenible y mitigación del cambio climático presentado por Rural Innovation Hub El Valenciano. La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha participado en la entrega de premios y ha querido poner en valor esta iniciativa. Cada uno de los proyectos ganadores recibirá 20.000 euros para continuar desarrollando sus iniciativas y contribuir al futuro del campo español.