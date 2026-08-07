La presencia de medusas obliga a extremar la precaución en las playas de Castro-Urdiales

Castro-Urdiales (Cantabria), 7 de agosto de 2026. Las playas de Castro-Urdiales mantienen estos días la alerta por presencia de medusas, una situación que afecta especialmente a los arenales de Solarium y Brazomar, donde los servicios de vigilancia han advertido a los bañistas mediante la correspondiente señalización. Ante esta situación, varios usuarios han recomendado extremar la precaución cuando ondea la bandera que alerta de la presencia de estos invertebrados, ya que, según han explicado, "cuando vemos la medusa fuera lo que no sabemos es la longitud que puede llegar a tener el tentáculo", por lo que consideran necesario mantener la distancia incluso cuando aparentemente se encuentra alejada de la orilla. En la misma línea, un socorrista de la zona ha insistido en que la principal recomendación es actuar con prudencia y no acercarse a las medusas, ya que sus tentáculos pueden alcanzar varios metros de longitud y provocar picaduras aunque el animal parezca estar lejos. Asimismo, ha recordado que, en caso de sufrir una picadura, es importante acudir al puesto de socorro para que el personal retire los restos de tentáculos con pinzas y evitar hacerlo con las manos, ya que las toxinas pueden extenderse al contacto con otras partes del cuerpo.