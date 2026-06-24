Se presenta un programa con base STEM para impulsar el talento joven

Madrid, 24 de junio de 2026. Se ha presentado Solve for Tomorrow, la iniciativa educativa global de Samsung que busca impulsar el talento joven a través de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Un programa para animar a estudiantes de secundaria y bachillerato a identificar retos reales de su entorno y desarrollar soluciones innovadoras con impacto social. El proyecto busca fomentar competencias como la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo en equipo. La iniciativa educativa, que se desarrollará en colaboración con la fundación Junior Achievement bajo la metodología Design Thinking, invita a los estudiantes a aprender haciendo. Con la llegada de Solve for Tomorrow a España, Samsung refuerza su apuesta por una innovación útil, colaborativa y orientada a las personas. Una iniciativa que busca acercar la tecnología al aula y dar a los jóvenes herramientas para imaginar y construir soluciones para el futuro.