La presidenta de la FEMP ve esencial "dejar fuera" la política de las concentraciones por Ceuta

Cádiz, Jerez, 28 de agosto de 2026. María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez, ha hablado a Europa Press Televisión sobre la controversia política tras convocar concentraciones sobre Ceuta en las diferentes provincias. Asegura que es un asunto de solidaridad con el pueblo ceutí y anima a los alcaldes, sean del partido que sea, a que los españoles apoyen esta situación. Considera que esta concentración no es en contra de nadie y el presidente de Ceuta consideró que era una buena idea.