El presidente de Sí Almaraz reclama a Cotrina que medie ante el Gobierno por la prórroga

Almaraz, 17 de junio de 2026. El presidente de la plataforma, Fernando Sánchez, ha reclamado al líder de los socialistas extremeños que "interceda" a favor de la prórroga de la central nuclear de Almaraz para 2030 ante el gobierno central. "Ante un posible informe positivo más pronto que tarde del Consejo de Seguridad Nuclear, lo que nosotros le pedimos es que a este gobierno central no se ponga de perfil y dé la prórroga lo antes posible", ha señalado, porque de esta planta dependen 4.000 empleos directos y sus familias, así como la industrialización de la zona.