Presidente TSJCV apela a la independencia judicial y pide no hacer críticas "desmedidas"

Valencia, 24 de septiembre de 2026. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha vuelto a apelar a la independencia judicial y ha pedido no hacer críticas "desmedidas o descontextualizadas" que puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en la justicia. Baeza se ha pronunciado así en el solemne acto de Apertura del Año Judicial 2026-2027 en la Comunitat Valenciana en el que ha remarcado que la independencia judicial "no es un privilegio corporativo, sino la garantía que tiene todo ciudadano de que su causa será juzgada con imparcialidad, sin presiones y sin interferencias". Al respecto, ha recordado que los otros poderes del Estado también tienen la "responsabilidad" de preservar esa independencia, "evitando críticas desmedidas o descontextualizadas" que puedan erosionar la confianza ciudadana en la justicia. "La crítica constructiva es siempre bienvenida; lo que no debemos aceptar es la deslegitimación injusta de la función jurisdiccional".