El presunto asesino de Lourdes y Lucía en Alicante irá al juzgado cuando reciba el alta

Valencia, 6 de julio de 2026. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este lunes que el presunto autor del asesinato de su pareja, Lourdes, de 55 años, y de una de sus hijas, Lucía, de 20, el pasado jueves en la partida de La Cañada del Fenollar, que pertenece a Alicante, sigue ingresado en un hospital por las heridas que él mismo "se profirió". Además, ha indicado que "ya ha pasado a disposición judicial", aunque "no será trasladado" al juzgado "hasta que no haya sido dado de alta".