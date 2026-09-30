El primer decreto de vivienda llega al BOE pero se retrasa el de alquileres indefinidos

Madrid, 30 de septiembre de 2026. El BOE ha publicado este miércoles el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros con nuevas medidas sobre vivienda. Un paquete que el Gobierno presenta como una respuesta urgente ante las dificultades para acceder a un alquiler y que busca reforzar la protección de los inquilinos y aumentar la oferta de vivienda asequible. El texto, de 96 páginas, amplía hasta 2030 la protección frente a determinados desahucios y limita las subidas de las rentas en algunos contratos. También pone el foco en los llamados fondos buitre, con restricciones a determinadas operaciones de compra especulativa de vivienda, y regula los alquileres de temporada y por habitaciones. Es el primer capítulo de un paquete de medidas que el Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros. El segundo real decreto ley, centrado en la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual, se publicará este jueves, según fuentes de Moncloa. (Fuente: Europa Press y Moncloa)