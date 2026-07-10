El primer equipo masculino del Bàsquet Girona pasará a competir con el nombre de FIATC Girona

Barcelona, 10 de julio de 2026. El Bàsquet Girona afronta una nueva etapa con un cambio histórico. Tras siete temporadas de colaboración, la aseguradora FIATC se convierte en el naming partner del primer equipo masculino, que pasará a competir oficialmente con el nombre de FIATC Girona. El acuerdo, con una duración de tres temporadas con opción a una cuarta, refuerza una alianza iniciada en 2018. El anuncio se ha realizado en el pabellón de Fontajau, en un acto presidido por Marc Gasol. Durante estos años, FIATC ha acompañado al club desde sus primeros pasos en la categoría Leb Plata hasta su consolidación en la Liga Endesa, en la que este año ha conseguido resultados históricos, con su clasificación para una competición europea. El nuevo acuerdo ampliará la colaboración entre ambas entidades con nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo del club, entre ellas el apoyo también al primer equipo femenino. Con este paso, FIATC y el Bàsquet Girona culminan una relación que va más allá del patrocinio deportivo y que reafirma la voluntad de continuar impulsando el proyecto a largo plazo, tanto dentro como fuera de la pista.